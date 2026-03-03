Real Madrid : l’agression d’Antonio Rüdiger scandalise l’Espagne

On dit souvent que les défenseurs doivent avoir ce supplément d’agressivité pour s’imposer face aux attaquants. Mais avec Antonio Rüdiger, ça vire souvent à l’excès d’engagement. Et pour certains, l’international allemand (81 sélections, 3 buts) profite d’être un joueur du Real Madrid pour se permettre des fautes très limites et non sanctionnées. Son intervention d’hier à la 26e minute sur Diego Rico ne va d’ailleurs pas arranger cette réputation.

Rüdiger a en effet mimé une chute involontaire pour aller frapper au visage son adversaire avec son genou. Rico n’a pas été blessé gravement, mais ses cris de douleur témoignaient de la dureté de l’intervention du Madrilène. Pourtant, l’arbitre de la rencontre n’a dégainé aucun carton. Si les coéquipiers de Rico ont quand même réussi l’exploit de s’imposer au Bernabéu (1-0), l’agression non sanctionnée commise par Rüdiger n’est logiquement pas passée inaperçue. «Je ne vais pas commenter cette action, mais tout le monde l’a vue. Il ne nous reste plus qu’à profiter. C’est une saison difficile et cela doit nous donner confiance. L’enjeu est important et cela nous donne de l’énergie et de la confiance», a déclaré le coach des Azulones, José Bordalas, en conférence de presse.

«Rüdiger : digne héritier en violence de Pepe»

Les médias espagnols ont, quant à eux, été plus virulents. « Rüdiger : digne héritier en violence de Pepe. Certains tenteront aujourd’hui de passer cela sous silence, mais le coup de genou perfide asséné hier soir par Rüdiger à Diego Rico constitue l’action la plus violente de la saison. Si vous n’avez pas vu l’image, cherchez-la. Une agression lâche, dangereuse, brutale. Et cela devrait être dénoncé dans toutes les villes d’Espagne, car hier, c’était Getafe, mais demain, cela pourrait être Levante, Valence ou Celta. Le fait que, dans une compétition avec VAR, l’action se soit terminée par une remise en jeu en dit long sur la Liga », écrit la Cadena SER.

« Cette action aurait dû être revue à la VAR car, à mon avis, le défenseur du Real Madrid aurait dû être expulsé pour avoir frappé Rico au visage avec son genou », a indiqué Pérez Burrull, analyste arbitral de Radio MARCA. « Pour moi, il s’agit d’une agression. C’est l’un des gestes les plus violents que nous ayons vus cette année. L’intention de Rüdiger est de donner un coup de genou au visage du joueur de Getafe », a ajouté le présentateur vedette de la radio Cadena COPE, Juanma Castaño. Ce dernier a d’ailleurs pu parler avec le joueur de Getafe Luis Milla après la rencontre. « Sur le terrain, je n’ai pas vu l’action (le coup de genou de Rüdiger), mais quand ils ont dit « coup de genou »… ça n’avait aucun sens. J’ai vu l’action dans les vestiaires et je n’ai aucun doute. Agression ? Je t’ai entendu Juanma. Inutile d’en dire plus. » Tout est dit.