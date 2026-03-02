Real Madrid : le sale geste d’humeur de Rüdiger contre Getafe

Le match entre Real Madrid et Getafe a été marqué par un incident à la 26e minute. En mimant une chute involontaire, Antonio Rüdiger a frappé Diego Rico au visage avec son genou, laissant l’Espagnol au sol, hurlant de douleur. Malgré la gravité apparente du contact, l’arbitre n’a sorti aucun carton à l’encontre du défenseur allemand de 32 ans.

Cette décision a suscité la polémique sur les réseaux et dans les tribunes, certains estimant que Rüdiger aurait dû écoper d’un rouge direct, d’autres se contentant d’un avertissement. Le Real Madrid, privé de sanction pour ce geste, n’a pas encore réussi à revenir au score après l’ouverture du score des Azulones.