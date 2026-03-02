Menu Rechercher
Real Madrid : le sale geste d’humeur de Rüdiger contre Getafe

Par Valentin Feuillette
1 min.
Antonio Rüdiger sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 0-1 Getafe

Le match entre Real Madrid et Getafe a été marqué par un incident à la 26e minute. En mimant une chute involontaire, Antonio Rüdiger a frappé Diego Rico au visage avec son genou, laissant l’Espagnol au sol, hurlant de douleur. Malgré la gravité apparente du contact, l’arbitre n’a sorti aucun carton à l’encontre du défenseur allemand de 32 ans.

Foot Mercato
Le défenseur du Real Madrid n'a reçu aucun carton sur cette intervention ! 🛑❌

Selon vous, Antonio Rüdiger méritait-il le rouge, le jaune, ou rien du tout ? 🤔
Cette décision a suscité la polémique sur les réseaux et dans les tribunes, certains estimant que Rüdiger aurait dû écoper d’un rouge direct, d’autres se contentant d’un avertissement. Le Real Madrid, privé de sanction pour ce geste, n’a pas encore réussi à revenir au score après l’ouverture du score des Azulones.

