Coupe d’Italie : Côme et l’Inter dos à dos

Semaine de coupe un peu partout en Europe. En Italie, on avait notamment la première manche des demies entre Côme et l’Inter Milan. Un duel qui s’est conclu sur un triste 0-0, sans vraiment d’occasions ni de spectacle à se mettre sous la dent, les deux équipes donnant l’impression de ne pas totalement jouer à fond.

C’est l’équipe de Cesc Fabregas qui a eu les meilleures situations, face à des Milanais qui ne se sont pratiquement pas approchés de la surface d’un Butez qui a vécu une soirée tranquille. Le match retour se jouera le 22 avril prochain en terres milanaises.