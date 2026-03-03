La grave blessure de Rodrygo anéantit le Brésil et le Real Madrid

La nouvelle est tombée vers 15h35. Le journaliste Josep Pedrerol a annoncé que Rodrygo pourrait souffrir d’une rupture du ligament croisé. Dans la foulée, les principaux médias ibériques, dont Marca et AS, ont confirmé la mauvaise nouvelle. Il ne manquait plus que le communiqué du Real Madrid, qui a été publié à 16h20. « Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite ont été diagnostiquées », a indiqué la Casa Blanca, sans pour autant préciser la durée exacte de son absence. Ce qui est une habitude de la part du service médicale madrilène, qui ne donne jamais ce type d’information. Mais la presse sportive ibérique a enquêté et a indiqué que le Brésilien en aurait pour au moins 10 mois d’arrêt. Mais ce sera sûrement plus selon Marca, qui a consulté un spécialiste des traumatismes du genou.

La suite après cette publicité

«Cette blessure conduit presque toujours à une intervention chirurgicale, principalement pour deux raisons : l’instabilité du genou qu’elle engendre et la nécessité de protéger l’articulation à moyen et long terme, car un ligament non réparé augmente le risque d’arthrose précoce. L’intervention la plus courante consiste à reconstruire le ligament à l’aide des propres tissus du patient. Cette procédure est désormais réalisée par arthroscopie, ce qui permet de réduire les incisions et le traumatisme chirurgical. Les délais de récupération sont ainsi raccourcis, même si les miracles ne sont plus possibles. Pour les footballeurs professionnels comme l’attaquant du Real Madrid, le calendrier est clair : la reprise de l’entraînement est possible plus rapidement, mais le retour complet à la compétition prend généralement entre dix et douze mois. Bien que la durée minimale médicale soit de six mois, les experts recommandent entre neuf et douze mois pour réduire le risque de rechute.»

La suite après cette publicité

Sa blessure a affecté le groupe madrilène

AS évoque aussi une longue absence. «Rodrygo souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque. Les pires craintes se sont confirmées. Adieu saison et Coupe du Monde. C’est un coup dur qui a profondément affecté un vestiaire déjà sous le choc. L’entraînement d’aujourd’hui s’est déroulé dans une atmosphère tendue, tant pour les sportifs que pour leur coéquipier, en raison de l’inquiétude suscitée par la nouvelle. Rodrygo a terminé le match contre Getafe en souffrant, et les médecins lui ont programmé des examens ce matin. Au départ, on ne craignait rien d’aussi grave. Mais le diagnostic est tombé : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque latéral du genou droit. Il sera absent entre 10 et 12 mois. C’est officiel. Il est forfait jusqu’à la saison prochaine… et même au-delà. Aujourd’hui, il reste 100 jours avant la Coupe du Monde. Il ne sera pas là ; il ne pourra pas y être. C’est impossible. Sa blessure est très grave.»

En effet, il a été touché hier à la 66e minute, lors d’un duel avec Adrián Liso durant le match face à Getafe. La jambe du Brésilien s’est coincée. C’est à ce moment-là qu’il s’est gravement blessé, bien qu’il ait fini la rencontre. Pour le Real Madrid, c’est un énorme coup de massue, d’autant qu’il y a plusieurs joueurs absents en ce moment. Alvaro Arbeloa va encore devoir bricoler selon Marca. «Le Real Madrid ne pourra compter que sur Vinicius, Gonzalo et Brahim comme attaquants pour le match à Vigo. Mbappé est également blessé et Mastantuono est suspendu après son expulsion dans les dernières minutes. Arbeloa n’aura donc d’autre choix que de continuer à faire appel à ses jeunes joueurs pour compléter son effectif.» Mais cela arrive au pire moment, même s’il n’y a jamais de bon moment. «Le Real Madrid doit encore disputer 12 matchs de Liga cette saison, en plus d’ affronter Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA», rappelle ESPN.

La suite après cette publicité

Un énorme perte pour la Seleção à 100 jours du Mondial

Cette blessure est aussi une énorme tuile pour Carlo Ancelotti, qui apprécie beaucoup le joueur, et pour la CBF, qui a réagi par le biais d’un communiqué de presse. «La Confédération brésilienne de football (CBF) exprime sa solidarité avec Rodrygo Goes, attaquant du Real Madrid et de l’équipe nationale brésilienne, victime d’une grave blessure lors du match de Liga contre Getafe. Rodrygo souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit. La CBF lui souhaite un prompt rétablissement et un retour sur les terrains au plus vite.» Du côté de la presse brésilienne, on est tout simplement dévasté à l’image de Globo Esporte. «Une rupture du ligament croisé antérieur est l’une des blessures les plus graves qu’un footballeur puisse subir, avec une durée de convalescence moyenne de 6 à 12 mois. L’équipe nationale brésilienne participera à la Coupe du monde en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Rodrygo est l’un des joueurs régulièrement convoqués par Carlo Ancelotti, et la date de son opération n’a pas encore été fixée.»

Lance!. «La blessure étant confirmée, Rodrygo devra subir une intervention chirurgicale. La convalescence durera entre 9 et 12 mois. Par conséquent, le joueur manquera la Coupe du monde. L’attaquant était l’un des joueurs de confiance de Carlo Ancelotti, notamment grâce à leur collaboration au Real Madrid. Pour remplacer Rodrygo, le sélectionneur brésilien pourrait faire appel à Matheus Cunha, Neymar ou Antony.» Le malheur de Rodrygo devrait faire "le bonheur" d’un autre. On pourrait avoir une petite idée de celui qui le remplacera très prochainement. «Sans Rodrygo, le sélectionneur Carlo Ancelotti annoncera le 16 mars la composition de l’équipe nationale brésilienne pour les matchs amicaux contre la France et la Croatie, qui auront lieu respectivement les 26 et 31 mars aux États-Unis», précise ESPN Brazil. De son côté, TNT Sport a envoyé un message de soutien au joueur. «Rétablis-toi vite ! Les supporters brésiliens voulaient te voir briller à la Coupe du Monde, mais d’autres occasions se présenteront ! Tiens bon, gamin ! » Nul doute que Rodrygo appréciera, lui qui sera le premier supporter du Real Madrid et de la Seleção.