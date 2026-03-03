La presse s’inquiète pour le Mondial de Kylian Mbappé, l’Atlético a un plan pour arrêter Lamine Yamal

La blessure inquiétante de Kylian Mbappé

Le cas Kylian Mbappé pose question. Finalement pas d’opération, mais de la patience comme l’explique L’Équipe. Touché au genou depuis plusieurs semaines, l’attaquant star du Real Madrid ne rejouera pas tout de suite. Son club a enfin dévoilé la nature exacte de sa blessure. La presse espagnole relayait un début d’agacement du joueur, qui serait mécontent de la gestion de son cas par le staff médical madrilène. Venu en France pour consulter des spécialistes afin d’être fixé, le capitaine des Bleus souffre bien d’une entorse du genou. Une blessure qui ne nécessite aucune opération chirurgicale. Comme l’écrit le média, son indisponibilité est toujours inconnue et sa participation aux matchs des Bleus fin mars est très incertaine. Le Parisien s’inquiète aussi dans ses colonnes. Le média francilien n’est pas très optimiste au sujet d’un retour de Mbappé le 17 mars en Ligue des champions face à Manchester City. Ce qui est certain, connaissant Mbappé, c’est qu’il voudra faire partie de la tournée américaine des Bleus. Au vu des impératifs médiatiques et aussi pour le besoin du collectif d’avoir Mbappé à ses côtés, le joueur pourrait décider de participer à la tournée. À trois mois de l’ouverture de la Coupe du monde 2026, certaines décisions pourraient coûter cher. Pour l’instant, Mbappé avance dans le flou.

Le plan anti Yamal de Diego Simeone

Le FC Barcelone est en mission remontada et Hansi Flick y croit dur comme fer : “nous devons rendre l’impossible possible, nous n’abandonnons pas”, a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. En face, l’Atlético de Madrid aborde le retour contre le Barça avec un avantage clair de quatre buts. Mais aussi avec un plan en tête pour arrêter Lamine Yamal. Diego Simeone a salué la qualité collective du Barça de Flick, tout en insistant sur la nécessité de jouer avec personnalité, foi et détermination. Il a ciblé Pedri et Raphinha comme dangers majeurs, mais veut surtout pousser Lamine Yamal à défendre pour le mettre en difficulté. L’Argentin estime que son équipe doit frapper dans les espaces laissés par l’ailier espagnol pour exploiter ses montées offensives. Toujours en lice en Coupe et en Ligue des champions, l’Atlético se dit prêt à livrer un match de haute intensité au Camp Nou. Réponse ce soir !

Igor Tudor (déjà) dans la tourmente

Tottenham traverse une nouvelle zone de turbulences et Igor Tudor est déjà sous pression après seulement deux matches sur le banc. Battus à Fulham, les Spurs ont semblé désorganisés et sans repères, au point d’être moqués par les réseaux officiels de la Premier League. Tudor, arrivé pour redresser une équipe en difficulté après Thomas Frank, n’a montré aucun progrès tangible et pointe déjà du doigt joueurs, arbitres et contexte. Sans réaction face à Crystal Palace, le coach croate voit déjà la question de son avenir se poser. Si rien ne change rapidement, Tottenham risque de s’enfoncer encore davantage dans la crise et Tudor pourrait bien en faire les frais…