«La ch*tte à ta mère, fils de p*te», les insultes de Mastantuono à l’arbitre de Real Madrid - Getafe

Exclu à la toute fin du match de Liga perdu 1-0 par le Real Madrid contre Getafe ce lundi, Franco Mastantuono s’était distingué de mauvaise manière en invectivant l’arbitre de la rencontre Alejandro Muñíz Ruiz. Une attitude sanctionnée par ce dernier qui laisse entrevoir une grosse sanction pour le milieu offensif argentin. Si on pensait qu’il avait déclaré ceci «quelle honte, quelle p-tain de honte !», l’ancien de River Plate a eu un langage plus fleuri.

Selon les images de DAZN et comme le rapporte la Cope, il aurait déclaré plutôt : «la ch-tte à ta mère, fils de p-te.» Des mots crus et une attitude qui risquent de l’écarter des terrains de Liga pour un bon moment.