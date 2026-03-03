Liga
«La ch*tte à ta mère, fils de p*te», les insultes de Mastantuono à l’arbitre de Real Madrid - Getafe
1 min.
@Maxppp
Exclu à la toute fin du match de Liga perdu 1-0 par le Real Madrid contre Getafe ce lundi, Franco Mastantuono s’était distingué de mauvaise manière en invectivant l’arbitre de la rencontre Alejandro Muñíz Ruiz. Une attitude sanctionnée par ce dernier qui laisse entrevoir une grosse sanction pour le milieu offensif argentin. Si on pensait qu’il avait déclaré ceci «quelle honte, quelle p-tain de honte !», l’ancien de River Plate a eu un langage plus fleuri.
La suite après cette publicité
Tiempo de Juego @tjcope – 19:35
🗣️ "La c***** de su madre, hijo de p***"Voir sur X
🔥 Atención a las palabras de Mastantuono tras ser expulsado por el árbitro en el partido ante el Getafe
📽️ @DAZN_ES
🔥 Atención a las palabras de Mastantuono tras ser expulsado por el árbitro en el partido ante el Getafe
📽️ @DAZN_ES
Selon les images de DAZN et comme le rapporte la Cope, il aurait déclaré plutôt : «la ch-tte à ta mère, fils de p-te.» Des mots crus et une attitude qui risquent de l’écarter des terrains de Liga pour un bon moment.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer