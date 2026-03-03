Real Madrid : Franco Mastantuono risque très gros après son carton rouge

Ce lundi soir, lors de la défaite du Real Madrid contre Getafe (0-1), Mastantuono a été expulsé à la 95e minute pour avoir lancé à l’arbitre des propos irrespectueux : « quelle honte, quelle ptain de honte ! », répétés à plusieurs reprises d’après AS*. Cet incident a clôturé une soirée noire pour le Real Madrid, qui a vu sa course au titre sérieusement compromise. Pire encore, les Merengues se retrouvent privés de trois joueurs pour le prochain match contre Vigo : Huijsen et Carreras pour accumulation de cartons jaunes, et Mastantuono pour ce carton rouge direct.

Selon l’arbitre Iturralde González, sa suspension devrait s’élever à deux rencontres, conformément à l’article 124 du Code disciplinaire de la RFEF qui sanctionne toute attitude méprisante envers les arbitres. Ainsi, le milieu madrilène manquera les déplacements contre le Celta Vigo ce vendredi et la réception d’Elche le 14 mars prochain, ne retrouvant le terrain de Liga qu’à l’occasion du derby du 22 mars. Ce rouge direct intervient sur une action anodine dans le camp adverse, lorsque l’arbitre a sifflé une faute : Mastantuono est allé trop loin dans sa réaction, entraînant cette sanction…