CdM U20 : l’incroyable tactique du Maroc avec ses gardiens pour éliminer la France

La fin du rêve. Ce mercredi soir, le Maroc a éliminé la France en demi-finales de la Coupe du monde U20 après une séance de tirs au but (1-1, 5 t.a.b. 4) où le troisième gardien Abdelhakim Mesbahi a sorti la dernière tentative de Djylian N’Guessan. Une rencontre épique où le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a utilisé ses trois gardiens inscrits sur la feuille de match… Contraint de rappeler sur le banc son titulaire Yanis Benchaouch, auteur de plusieurs arrêts en première période mais blessé à une jambe, Mohamed Ouahbi a ensuite lancé l’habituelle doublure Ibrahim Gomis, jeune gardien de l’OM.

Ce dernier a tenu son rang jusqu’à la toute fin de prolongation où son sélectionneur a, cette fois-ci, tenté un coup de poker en faisant entrer son n°3, Abdelhakim Mesbahi pour la séance de tirs au but. Un choix payant puisque le joueur de l’AS Far a finalement repoussé la tentative du jeune Stéphanois Djylian N’Guessan, offrant la qualification à son équipe pour la finale. «Je suis assez ému car c’est un moment historique, mais on veut gagner la finale. On va vite se calmer parce que ce qu’on veut, c’est gagner la coupe. On va aller la chercher avec la même mentalité», a finalement concédé le tacticien marocain.