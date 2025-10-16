Menu Rechercher
Messi dévoile ses 10 jeunes talents… sans Lamine Yamal

Lionel Messi a révélé sa sélection des 10 jeunes footballeurs les plus prometteurs dans le cadre de sa campagne « Messi+10 : Saison 2 », avec quelques choix surprenants. Parmi les talents retenus, on retrouve Nico Paz (Côme 1907), international argentin formé au Real Madrid, Kendry Paez (Strasbourg), pépite équatorienne appartenant à Chelsea, ou encore le jeune prodige Rio Ngumoha (Liverpool), déjà 4e plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League. La sélection comprend également un 2e joueur de Ligue 1 : Mohamed Kader Meïté (Stade Rennais), auteur d’un énorme match contre l’OL, et Clara Serrajordi (FC Barcelone Féminine), milieu de terrain reconnue pour sa vision du jeu et son leadership.

Selon AS, on retrouve aussi Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), ailier allemand créatif, Mika Godts (Ajax), capable d’évoluer sur plusieurs positions offensives, Andrey Santos (Chelsea), jeune milieu brésilien très technique, Lily Yohannes (OL Lyonnais), la plus jeune joueuse à disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine, et Rodrigo Mora (FC Porto), milieu portugais et plus jeune joueur professionnel de l’histoire du pays. Les choix de Leo Messi, qui excluent des stars montantes comme Lamine Yamal ou encore Désiré Doué, mais incluent 2 joueurs évoluant en Ligue 1, apparaissent assez inédits et peuvent laisser penser à une influence marketing derrière cette sélection…

