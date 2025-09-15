Stade Rennais : la masterclass du phénomène Kader Meïté a écœuré l’OL !

Le Stade Rennais peut remercier sa jeunesse. Dimanche soir, le Roazhon Park a, en effet, assisté à l’éclosion d’un talent brut. Entré en jeu à la 69e minute, Kader Meïté, 17 ans, a ainsi offert au Stade Rennais une victoire renversante face à l’Olympique Lyonnais (3-1), signant un doublé express dans le temps additionnel et une prestation qui restera dans les mémoires. Alors que Lyon menait 1-0 grâce à Corentin Tolisso et semblait contrôler les débats, le match a finalement basculé dans le dernier quart d’heure.

Une entrée décisive

Expulsé pour une faute bête sur le jeune Meïté, Tyler Morton laissait ses coéquipiers à dix pour la fin de rencontre. En infériorité numérique, l’OL, amer contre l’arbitrage, reculait et se faisait logiquement punir par la fougue du numéro 9 rennais. D’abord impliqué sur le corner menant à l’égalisation rennaise (Rouault, 80e), le jeune attaquant s’offrait ensuite un doublé dans le temps additionnel : une frappe déviée à la 90e+3, puis une tête victorieuse à la 90e+5 sur un centre d’Al-Tamari. En six minutes, Meïté renversait finalement, à lui seul, le match.

Au-delà de ses deux buts, c’est sa lucidité, son impact physique et sa capacité à exploiter les espaces qui ont impressionné. Profitant des déséquilibres lyonnais, le natif de Créteil a ainsi tiré son épingle du jeu, offrant à Rennes une victoire capitale. À seulement 17 ans, Kader Meïté a ainsi signé sa première grande performance en Ligue 1. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Habib Beye. «Il a succédé à Breel qui avait usé l’adversaire dans ses mouvements avec beaucoup d’impact», observait le coach rennais.

Habib Beye est conquis !

Et d’ajouter : «Kader est entré avec beaucoup de détermination, il a été l’impact player. En fait, il est rentré avec une volonté de décider le match et ça se voit dans les yeux d’un garçon, quand il vient au niveau du banc ou sur ses premiers ballons. Même sur une situation où il a fait une talonnade, je lui dis arrête (sourire), et la situation d’après, il est très concentré et dur». Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, le héros du soir ne manquait pas non plus d’afficher sa satisfaction.

«On était confiant. Le coach nous a parlé à la mi-temps. Il sentait qu’on allait avoir ce premier but. On l’a marqué et on a continué, on est resté soudé. Grâce au public, on a réussi à remonter et à gagner ce match. Mes buts ? On les travaille tous les jours à l’entraînement. Rester toujours dans la surface, jouer avec mon corps, je marque le premier mais sur le deuxième Musa fait un super boulot, il centre et je n’ai eu qu’à finir de la tête». Relancé sur l’éclosion de son protégé - titulaire en début de saison mais sacrifié coup sur coup en première période par son coach quand Rennes avait été réduit à dix contre l’OM et à neuf à Lorient - Habib Beye arborait, par ailleurs, un large optimisme quant à la capacité de son joueur de franchir un nouveau cap.

Kader Meïté, plus qu’un joker de luxe ?

«Il va apprendre vite, mais il a besoin d’être déchargé de cette pression et c’est bien car il y a des attaquants avec un pedigree plus important et je pense que ça va lui permettre d’avancer. Il marquera des buts, il peut progresser dans la connexion aux autres et ses déplacements, mais on sait que si on amène des ballons dans la surface, il sera présent après un début de saison frustrant». Questionné sur les prouesses de ses coéquipiers, le capitaine Valentin Rongier se voulait, lui, plus méfiant.

«Le plus dur pour lui maintenant, c’est d’être régulier, car les gens vont l’attendre. Il montre à toute la France qui il est, et qu’il est là pour jouer, tout simplement. Moi ça me va, il va mettre le coach en difficulté et c’est à lui de continuer à travailler, car le plus dur commence». Appelé chez les Espoirs lors de la dernière trêve pour la première fois par Gérald Baticle, Kader Meïté - qui avait finalement dû quitter le rassemblement pour une micro-lésion à la cuisse gauche - va désormais devoir enchaîner. Prochain rendez-vous ? Un déplacement à la Beaujoire, samedi prochain, pour un derby face au FC Nantes qui s’annonce d’ores et déjà bouillant.