Endrick était en France

Placardisé sous les ordres de Xabi Alonso, Endrick va quitter le Real Madrid cet hiver. La presse brésilienne est d’ailleurs unanime pour affirmer que l’attaquant brésilien de 19 ans va être prêté à l’Olympique Lyonnais et que les Gones prendront en charge 50% de son salaire. En attendant, le joueur de la Casa Blanca et sa femme Gabriely Miranda ont beaucoup fait parler d’eux ce week-end.

La jeune femme a en effet posté plusieurs clichés du couple en vacances à Paris (Endrick n’a pas été convoqué avec le Brésil) sur son compte Instagram. Une présence en Hexagone qui n’a pas manqué d’attiser la curiosité de certains médias qui y voient un nouvel indice sur le futur du joueur. Endrick a-t-il voulu commencer à découvrir l’Hexagone en vue de son arrivée dans le Rhône ? Simple coïncidence ? Encore un peu de patience !