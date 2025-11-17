Luis Suárez veut revenir à Barcelone

À l’image de Lionel Messi, Luis Suárez souhaite également revenir vivre à Barcelone une fois sa carrière sportive terminée. L’Uruguayen, joueur du club entre 2014 et 2020, s’est confié sur son amour et celui de ses enfants pour le Barça et la ville lors d’un entretien exclusif au quotidien Sport.

« Oui, toujours, constamment, les enfants aussi, parce qu’on ne cesse pas d’être supporter, on ne cesse pas d’avoir de l’admiration pour le club, de lui porter de l’affection et de garder des contacts avec des gens du club. Nous avons toujours notre maison là-bas. Notre projet est de revenir à Barcelone pour tout ce que Barcelone représente pour nous. C’est confirmé par tout ce que le club nous a apporté et parce que nous nous y sommes toujours sentis comme chez nous », a-t-il assuré. La presse espagnole a déjà évoqué un possible clap de fin pour Luis Suárez en janvier 2026, alors qu’il aura 39 ans.