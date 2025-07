Luis Suarez songe à prendre sa retraite

Possible clap de fin pour Luis Suárez ? D’après AS, contrairement à son compatriote Lionel Messi, le buteur uruguayen ne devrait pas prolonger le contrat qui le lie à l’Inter Miami jusqu’en décembre prochain. Il pourrait même choisir de mettre un terme à sa carrière dans six mois, lui qui aura 39 ans en janvier 2025. Selon le quotidien espagnol, le départ d’El Pistolero serait crucial pour redresser les finances du club américain, puisque son contrat de «franchise player» fait du joueur l’un des mieux payés de l’effectif.

Après la récente élimination des coéquipiers de Luis Suárez en Coupe du Monde des Clubs, avec une lourde défaite face au PSG (0-4), l’ancien du Barça souhaite quitter l’Inter Miami sur une note positive, de préférence avec le titre de champion de MLS. Depuis son arrivée en Floride l’été dernier, Luis Suarez est devenu le deuxième meilleur buteur du club, avec 34 buts au compteur, et évidemment derrière Messi (50 buts).