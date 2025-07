Mondial des Clubs : réduit à neuf, le PSG élimine le Bayern Munich et file en demi-finales

Après les qualifications de Fluminense et Chelsea, les quarts de finale de Coupe du Monde des Clubs se poursuivaient ce week-end avec un immense choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Sans Dembélé, toujours sur le banc, les Parisiens se présentaient avec un trio d’attaque Kvaratskhelia-Doué-Barcola. Vincent Kompany a également aligné sa meilleure équipe, avec les Français Coman, Olise et Upamecano. Et malgré une première période sans but, il s’est passé beaucoup de choses à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta.

Car les deux formations allaient d’un but à l’autre en début de partie, avec une première occasion franche pour Kvaratskhelia au second poteau (17e), avant qu’Olise ne tombe sur un Donnarumma en grande forme (27e). Et peu après, Neuer répondait à son collègue italien en réalisant une sublime double-parade devant Kvaratskhelia, bien trouvé par un Barcola en grande forme (32e). Les Bavarois pensaient tout de même ouvrir le score sur un coup-franc dévié par Upamecano, mais le Français était clairement hors-jeu (45e+1).

Une fin de match folle

Une première mi-temps de qualité et malheureusement gâchée par la spectaculaire et grave blessure de Musiala, après un contact avec Donnarumma au niveau de la cheville juste avant la pause (45e+4). Malgré cela, le Bayern Munich se montrait plus présent et mettait sous pression une formation parisienne joueuse, mais qui ne parvenait pas à mettre clairement le pied sur le ballon. Mais à force d’être en confiance, Neuer se loupait complètement sur une relance et voyait Dembélé reprendre et manquer le cadre de quelques millimètres (74e).

Et sur une belle récupération parisienne, Doué était trouvé à l’entrée de la surface et pouvait lâcher une belle frappe à ras du sol pour laisser Neuer impuissant (1-0, 79e). Le plus dur était fait pour le Paris Saint-Germain, mais Pacho, auteur d’une lourde semelle sur Goretzka, était logiquement expulsé (83e) et laissait Paris à dix pour la fin de match. Et même à neuf, après une expulsion bête d’Hernandez (90e+3). Mais après quelques minutes très compliquées, le PSG a tenu et a même réussi à aller chercher le deuxième but, signé Dembélé (2-0, 90e+6). Le PSG obtient donc difficilement son billet pour les demi-finales, contre le vainqueur du match entre Dortmund et le Real Madrid.