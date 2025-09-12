Ligue 1 : avec Pavard buteur, l’OM écrase Lorient

Au sortir d’une trêve internationale, l’Olympique de Marseille devait se relancer après avoir concédé sa première défaite de la saison lors de l’Olympico, à Lyon (0-1). Avec les nouveaux venus Aguerd et Pavard alignés d’entrée, Roberto De Zerbi optait pour un 4-2-3-1 avec Weah et Greenwood sur les ailes, Nadir dans l’axe et Gouiri en pointe pour déstabiliser la défense lorientaise. Lourdement battu par Lille sur le score de 7-1, les Merlus souhaitaient aussi faire un gros résultat au Vélodrome pour reprendre de la confiance.

Mais rapidement, Lorient s’est sabordé sur les premières minutes. Après un accrochage de Yongwa sur Murillo dans la surface, le VAR confirmait un penalty et un carton rouge pour le défenseur. La double peine pour les Bretons, réduits à dix et mené au score après le penalty transformé par Greenwood (1-0, 13e). Et quelques minutes plus tard, un corner bien frappé trouvait Pavard pour son premier but à l’OM et le break (2-0, 20e). Un début de match catastrophique pour les Merlus, qui n’arrivaient à rien.

Lorient n’a rien pu faire

Et le calvaire continuait, puisqu’un nouveau corner frappé par Greenwood revenait sur Gomes. Pas attaqué et seul à l’entrée de la surface, l’Anglais pouvait bien contrôler et lâcher une volée lobée sur Mvogo (3-0, 33e). Le seul bémol restait la sortie sur blessure de Gouiri, touché dans un contact avec Meïté (45e). En maîtrise lors du deuxième acte, les Phocéens ne parvenaient pas à marquer dans le jeu, à l’image d’un superbe arrêt devant Greenwood de Mvogo (59e) et d’un beau mouvement manqué encore par l’Anglais (76e).

En gestion, avec les premiers pas de Paixão, l’OM a réussi à alourdir le score, grâce à une frappe lointaine d’Aguerd (4-0, 90e+4) déviée, et prend trois points importants pour revenir provisoirement dans le top 4, avant une semaine folle, avec un déplacement chez le Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et la réception du PSG pour le Clasico. Impuissant, le FC Lorient d’Olivier Pantaloni n’a rien pu faire et concède une nouvelle défaite qui le fait entrer dans la zone rouge, avant un nouveau déplacement contre Le Havre lors de la prochaine journée.