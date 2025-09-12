PSG : Presnel Kimpembe fera ses adieux contre Lens

Presnel Kimpembe va avoir droit à ses adieux. Parti officiellement du Paris Saint-Germain, après 20 ans passés dans le club de la capitale, le nouveau joueur du Qatar Sports Club va retrouver le Parc des Princes, pour un ultime hommage, ce dimanche lors de la réception du RC Lens en Ligue 1 (17h), selon RMC Sport. Une belle manière pour Kimpembe de remercier le public parisien, lui qui a disputé 241 rencontres avec le club francilien et qui a remporté 21 trophées à Paris, dont huit championnats de France et une Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

« Peuple parisien, une nouvelle page va s’écrire. Une autre va se tourner. Je suis très, très fier d’avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain, ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d’années. (…) Je voulais tout simplement remercier tout le club, le président, le staff, mon équipe, tous les joueurs avec qui j’ai pu jouer, échanger et apprendre aussi. Je voulais remercier les supporters parce que sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de pouvoir partager ces moments avec vous que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Je pars avec plein d’images, la tête pleine. Je voulais tout simplement vous dire merci », avait déjà déclaré Kimpembe, dans une vidéo d’adieu.