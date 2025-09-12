BL : à 9, le Bayer Leverkusen s’offre son premier succès de la saison
Bizarrement, tout va mieux à Leverkusen depuis le départ d’Erik Ten Hag. Auteur d’un départ calamiteux à la tête du club, le technicien batave a été évincé. Remplacé par Kasper Hjulmand, l’ancien sélectionneur du Danemark a réalisé des débuts canons ce vendredi soir face à l’Eintracht Francfort. Alors que Grimaldo a ouvert le score (10e), Patrick Schick a doublé la mise juste avant la pause (45+2e, 2-0).
Alors qu’Uzun a réduit la marque après la pause, le Bayer Leverkusen, réduit à neuf après les expulsions d’Andrich (59e) et Fernandez (90e), a scellé sa victoire en fin de match grâce à un doublé de Grimaldo. Avec ce premier succès de la saison, le B04 se donne de l’air tandis que Francfort cale pour la première fois de la saison.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer