Bundesliga

BL : à 9, le Bayer Leverkusen s’offre son premier succès de la saison

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
grimaldo @Maxppp
Leverkusen 3-1 Francfort

Bizarrement, tout va mieux à Leverkusen depuis le départ d’Erik Ten Hag. Auteur d’un départ calamiteux à la tête du club, le technicien batave a été évincé. Remplacé par Kasper Hjulmand, l’ancien sélectionneur du Danemark a réalisé des débuts canons ce vendredi soir face à l’Eintracht Francfort. Alors que Grimaldo a ouvert le score (10e), Patrick Schick a doublé la mise juste avant la pause (45+2e, 2-0).

Alors qu’Uzun a réduit la marque après la pause, le Bayer Leverkusen, réduit à neuf après les expulsions d’Andrich (59e) et Fernandez (90e), a scellé sa victoire en fin de match grâce à un doublé de Grimaldo. Avec ce premier succès de la saison, le B04 se donne de l’air tandis que Francfort cale pour la première fois de la saison.

Pub. le - MAJ le
