Arsenal : Mikel Arteta fait une annonce sur l’avenir de William Saliba

Hier, nous vous avons révélé en exclusivité qu’Arsenal avait fait sa proposition à William Saliba. Les Gunners ont ainsi offert un nouveau bail de 5 ans au joueur sous contrat jusqu’en 2027. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment et les discussions se poursuivent entre les parties. En conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta a été questionné sur le Français mais aussi sur Bukayo Saka, dont le contrat prend fin également dans 2 ans.

«Les discussions sont très, très bonnes. Ce qui est bien, c’est que les joueurs veulent rester ici et qu’ils veulent faire partie intégrante de l’histoire de ce club. C’est toujours positif. Andrea (Berta, ndlr) sera le moteur de cette dynamique et verra où nous en sommes.» Par la suite, le coach des Gunners a donné des nouvelles de l’état de santé de Saliba, qui s’est blessé avant la trêve. «William s’est entraîné aujourd’hui, nous avons donc une décision à prendre.» Il pourrait être apte plus vite que prévu.