OM : Amine Harit est prêté à Basaksehir

Nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques minutes, c’est déjà officiel. Indésirable avec l’OM, Amine Harit était toujours sur le marché ces derniers jours. Cela tombe bien, le meneur de jeu marocain était sur le départ vers l’Istanbul Basaksehir, qui avait trouvé un accord avec l’OM un peu plus tôt dans la journée.

C’est désormais officiel, Harit va passer la saison dans la capitale turque : «notre club a trouvé un accord avec Amine Harit, joueur du Club de Marseille, l’une des équipes de Ligue 1 française, en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Nous souhaitons la bienvenue au footballeur national marocain dans notre famille et lui souhaitons du succès sous notre maillot orange-bleu marine.»