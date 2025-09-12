Menu Rechercher
OM : Amine Harit prêté avec option d’achat à l’Istanbul Başakşehir

Selon nos informations, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, Amine Harit, va être prêté, avec option d’achat, du côté de l’Istanbul Başakşehir.

Amine Harit @Maxppp

Amine Harit (27 ans) est sur le point de quitter l’Olympique de Marseille. L’international marocain (24 sélections / 1 but) va être prêté du côté de l’Istanbul Başakşehir, d’après des sources turques, que nous pouvons confirmer. L’accord entre les deux clubs comprend une option d’achat, alors que l’officialisation de l’opération est déjà attendue dans les prochaines heures.

Arrivé à l’OM en 2021, d’abord en prêt avant d’être transféré définitivement en 2022, Amine Harit a vécu un certain déclassement sous le maillot phocéen, depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. La saison dernière, le milieu offensif a tout de même disputé 13 rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits et délivrant quatre passes décisives.

Une nouvelle aventure en Turquie

Mais l’ex-joueur de Schalke 04 faisait partie des éléments sacrifiés par le club olympien. À l’instar de Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Pol Lirola, et Neal Maupay, Amine Harit n’a pas été appelé dans la liste soumise par l’OM pour disputer la Ligue des Champions et était donc invité à partir, même après la clôture du mercato des grands championnats européens. Son départ doit permettre à l’OM d’alléger son effectif.

Comme nous vous l’avions confirmé, le club d’Al-Diraiyah, entraîné par Sabri Lamouchi, avait déjà ciblé l’international marocain plus tôt cet été. Mais c’est vers la Turquie qu’Amine Harit va tenter de se relancer afin de regagner du temps de jeu, afin de regagner sa place avec sa sélection, en vue de la Coupe du Monde 2026.

