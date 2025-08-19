Menu Rechercher
Commenter 31
Info FM Ligue 1

OM : Al-Diraiyah fonce sur Amine Harit

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Les joueurs de l'OM célèbrent un but à Brest @Maxppp

Le marché des transferts ferme ses portes dans une dizaine de jours. Et forcément les clubs commencent à s’activer de plus en plus pour dégraisser ou se renforcer. Encore plus avec la reprise des championnats. Du côté de l’OM, qui a démarré fort son mercato aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs, plusieurs mouvements sont attendus. Notamment dans le secteur offensif.

La suite après cette publicité

L’international marocain Amine Harit fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club en cas de bonne offre. Comme révélé par la presse saoudienne et que nous pouvons confirmer, le club d’Al-Diraiyah, entraîné par Sabri Lamouchi, a ciblé l’international marocain et aimerait le récupérer dans les prochains jours. Reste à savoir désormais si cet intérêt va se matérialiser rapidement. Pour rappel, Gaëtan Laborde a aussi rejoint le club cet été. À suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Harit

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Harit Amine Harit
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier