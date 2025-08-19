OM : Al-Diraiyah fonce sur Amine Harit

Le marché des transferts ferme ses portes dans une dizaine de jours. Et forcément les clubs commencent à s’activer de plus en plus pour dégraisser ou se renforcer. Encore plus avec la reprise des championnats. Du côté de l’OM, qui a démarré fort son mercato aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs, plusieurs mouvements sont attendus. Notamment dans le secteur offensif.

L’international marocain Amine Harit fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club en cas de bonne offre. Comme révélé par la presse saoudienne et que nous pouvons confirmer, le club d’Al-Diraiyah, entraîné par Sabri Lamouchi, a ciblé l’international marocain et aimerait le récupérer dans les prochains jours. Reste à savoir désormais si cet intérêt va se matérialiser rapidement. Pour rappel, Gaëtan Laborde a aussi rejoint le club cet été. À suivre…