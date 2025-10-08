Menu Rechercher
William Saliba explique les raisons de son choix de prolonger à Arsenal

Par Jordan Pardon
1 min.
William Saliba avec Arsenal @Maxppp

Annoncé comme un potentiel renfort au Real Madrid ces derniers mois, William Saliba a fait le choix de la stabilité. Le défenseur tricolore a finalement prolongé son contrat à Arsenal jusqu’en 2030, avec qui il a désormais le désir de remporter des clubs. Ce mercredi en conférence de presse, l’ex-Marseillais a expliqué les motivations derrière ce choix.

«Pour moi, c’était facile de prolonger parce que je voulais continuer avec Arsenal, je me sens chez moi là-bas. Ce qui me manque, ce sont les trophées. Mais il y a un bon projet, un très bon coach, et je pense que les trophées vont arriver très vite. Je voulais m’installer sur la durée, ça a été facile pour moi, j’espère beaucoup de succès. »

