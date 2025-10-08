Un international brésilien annonce être atteint d’un cancer

L’international brésilien Everton Ribeiro, qui évolue actuellement à Bahia au Brésil, a annoncé sur ses réseaux sociaux être atteint d’un cancer de la thyroïde. Le joueur de 36 ans, sélectionné lors de la Coupe du Monde 2022, l’a révélé seulement quelques heures après avoir joué une rencontre face à Flamengo (victoire 1-0).

Ribeiro a également précisé avoir subi une intervention chirurgicale ce mois-ci, sans la moindre complication. « Tout s’est bien passé, grâce à Dieu. Je suis en convalescence, avec foi et le soutien de ma famille et de vous tous. Je suis sûr que nous gagnerons cette bataille ensemble », a-t-il déclaré dans un message adressé aux supporters. La fédération brésilienne (CBF) lui a adressé « toute la force et l’énergie positive » et plusieurs clubs brésiliens, dont son ancien employeur Flamengo, ont fait de même.