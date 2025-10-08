Íñigo Martínez avait déjà vu le point faible du Barça la saison dernière

Iñigo Martínez avait pressenti un point faible défensif à Barcelone. « Plus que de nous placer derrière, c’est la façon de presser, la manière de le faire et l’intensité avec laquelle on le fait. Si on presse bien, c’est évidemment très difficile de récupérer le ballon derrière nous et de le faire retomber sur l’adversaire. Mais il faut aussi reconnaître qu’il y a eu des situations où la ligne n’aurait pas dû être aussi avancée » a commenté Iñigo Martíez lors de la conférence de presse avant le match de C1 contre Brest il y a un an. Le système défensif du Barça, basé sur une ligne haute et un pressing intense sous Hansi Flick, comporte des fragilités qui pouvaient coûter cher. Les récentes défaites face au PSG (1-2) et à Séville (4-1) ont mis en évidence ces limites, confirmant les observations du défenseur central espagnol.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui à Al-Nassr, Iñigo Martínez continue de souligner que le style exigeant du Barça exige un équilibre quasi parfait. « C’était une saison agréable et douloureuse à la fois », a-t-il expliqué selon Sport, rappelant que maintenir une ligne aussi haute demande rigueur et discipline. Ses propos, republiés dans le contexte des difficultés défensives actuelles, résonnent comme un avertissement. En effet, le Barça doit repenser sa stratégie défensive ou payer le prix de cette audace tactique.