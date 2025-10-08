Panique totale dans le vestiaire du Barça, le Real Madrid cible deux renforts de poids

La remise en question des joueurs du Barça

Le vestiaire du Barça s’inquiète après deux défaites consécutives contre le PSG en Ligue des Champions et Séville en Liga. Les joueurs, dont Pau Cubarsí et Alejandro Balde, reconnaissent un manque d’intensité, d’auto-critique et de qualité collective, tandis que Hansi Flick rappelle que les égos nuisent au succès et insiste sur le jeu collectif. Une partie des problèmes vient aussi de la fatigue physique, accumulée après sept matchs en 21 jours, ce qui a affecté la structure défensive et l’endurance de certains joueurs. Malgré ces difficultés, le vestiaire reste conscient qu’il reste encore beaucoup à faire en octobre et que tout est possible pour redresser la situation. L’objectif est désormais de retrouver intensité, cohésion et rigueur pour ne pas répéter ces erreurs à l’avenir.

Le Real Madrid veut rapatrier deux joueurs de la Castilla

Dans le journal AS, on évoque le futur mercato du Real Madrid. Deux mouvements majeurs sont à prévoir pour l’été 2026 : recruter un nouveau milieu défensif et rapatrier Nico Paz. Le premier dossier concerne Chema Andrés, 20 ans, actuellement brillant à Stuttgart où il s’est imposé comme titulaire indiscutable. Madrid possède encore 50 % de ses droits et pourrait le récupérer pour environ 10 M€, un montant jugé abordable. Le club estime qu’il n’existe pas de véritable doublure à Tchouaméni, et Chema incarne le profil idéal : grand, technique et discipliné tactiquement. En parallèle, Nico Paz, aujourd’hui à Côme, a refusé un transfert définitif en attendant de revenir au Bernabéu. Son retour coûterait 9 M€, et il est déjà considéré comme un futur cadre du Real.

Inquiétude à Liverpool

A Liverpool, Mohamed Salah traverse une période délicate, confronté pour la première fois à des questions sur sa place dans l’équipe malgré ses statistiques encore correctes, avec 3 buts et 3 passes décisives. Mais ses performances ont chuté, avec un taux de dribbles réussis passé de 42,3 % à 12,5 % et moins de présence dans la surface adverse. Le départ de Trent Alexander-Arnold et l’arrivée de nouveaux joueurs ont modifié les automatismes offensifs, ce qui permet aux défenseurs adverses de stopper plus facilement Salah. À 33 ans, l’Égyptien doit également composer avec le déclin physique naturel et la nécessité de se réinventer tout en guidant la nouvelle génération. Florian Wirtz traverse lui aussi un début compliqué à Liverpool avec zéro but ni passe décisive en neuf matchs, ce qui a déclenché des critiques en Angleterre, notamment de Wayne Rooney et Jamie Carragher. L’ancien capitaine allemand Philipp Lahm le défend, et souligne que s’adapter à un grand club et à un nouveau championnat prend du temps, mais que sa qualité reste intacte.