Le FC Barcelone a un énorme plan prévu pour Lamine Yamal

À 18 ans, Lamine Yamal travaille dur pour revenir à son meilleur niveau et être prêt pour le Clásico contre le Real Madrid. En effet, le jeune prodige du FC Barcelone poursuit sa remise en forme avec détermination à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’ailier espagnol a été freiné par des problèmes de pubalgie, qui ont affecté sa progression et limité son temps de jeu. La récente rechute survenue lors du match de Ligue des champions contre le PSG n’a pas entamé son optimisme ni celui du staff technique, qui suit de près son évolution. Conscient de l’importance de ne pas précipiter sa récupération, Yamal suit un plan d’entraînement minutieux, alliant travail physique, rééducation et renforcement musculaire, élaboré par les préparateurs physiques et les physiothérapeutes du club.

La suite après cette publicité

Cette semaine, le jeune joueur de 18 ans se distingue par son engagement quotidien. Contrairement au reste de l’effectif, qui bénéficie de trois jours de repos avant de reprendre l’entraînement, Yamal est présent du lundi au vendredi à la Ciutat Esportiva pour effectuer des séances spécifiques de récupération et de renforcement. Le week-end lui permettra de déconnecter mentalement et de recharger ses batteries avant de réintégrer la dynamique collective dès lundi. Cette discipline illustre sa maturité et sa motivation à revenir rapidement à son meilleur niveau, tout en respectant les étapes de sa réhabilitation.

La suite après cette publicité

Le Barça a un plan

Le plan de reprise de Yamal est à la fois progressif et ambitieux, comme le rappelle Mundo Deportivo. Si tout se déroule comme prévu, il devrait être aligné pour 30 à 45 minutes face au Girona à Montjuïc, une opportunité idéale pour tester sa condition physique dans un contexte compétitif. Le prochain objectif, à moyen terme, serait de retrouver le onze de départ barcelonais en Ligue des champions contre l’Olympiacos, avec un temps de jeu compris entre 60 et 70 minutes. Cette montée en charge progressive vise à lui redonner confiance, à travailler sa résistance physique et à réintégrer le rythme intensif du haut niveau avant les échéances majeures.

L’horizon principal reste cependant le Clásico contre le Real Madrid, prévu le 26 octobre. Tout est planifié pour que Yamal arrive à 100 % de ses capacités à cette échéance cruciale de LaLiga. Hansi Flick considère l’ailier comme un joueur déterminant, capable de créer le déséquilibre grâce à sa vitesse, sa technique et son imprévisibilité. Parallèlement, le reste du vestiaire voit également le retour progressif de joueurs comme Fermín López et Raphinha, qui pourraient être utilisés face au Girona pour retrouver du rythme, même si leur titularisation reste incertaine. Ces retours combinés avec la montée en puissance de Yamal représentent un renfort significatif pour l’attaque blaugrana dans la perspective des prochains rendez-vous décisifs.