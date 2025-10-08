Barça : Wojciech Szczęsny ne veut pas jouer le Clasico

Promu gardien titulaire du FC Barcelone suite à la blessure de Joan Garcia, Wojciech Szczęsny a signé de surprenantes déclarations dans son pays. Interrogé par WP Sportowe Fakty, l’ancien pensionnaire de la Juventus a fait savoir qu’il ne souhaitait pas disputer le prochain Clasico face au Real Madrid prévu le 26 octobre.

«Je pense que c’est un gars avec un grand potentiel. Je serais très modeste en disant que je peux l’aider un peu . J’accepte ce rôle avec une grande responsabilité. Je ne veux laisser personne en doute. Il n’y aura jamais de compétition pour le maillot numéro 1 ici. Je lui souhaite sincèrement un prompt rétablissement. Et je ne compte pas jouer le Clasico». Joan Garcia appréciera.