Sergio Conceiçao rebondit à Al-Ittihad
Libre de tout contrat cet été suite à son départ de l’AC Milan, Sergio Conceiçao (50 ans) se cherchait un nouveau défi. Le technicien portugais rebondit du côté de l’Arabie saoudite puisqu’il vient de s’engager avec le club de Djeddah d’Al-Ittihad.
Il y remplace Laurent Blanc qui a été licencié au cours des derniers jours. Les Tigres sont situés à trois points du leader Al-Nassr et se retrouvent à la troisième position. Il tentera d’aider Al-Ittihad à conserver son titre. Il y retrouve Danilo Pereira qu’il a dirigé au FC Porto.
