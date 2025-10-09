Menu Rechercher
Commenter 15
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la nouvelle punchline de Kylian Mbappé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kylian Mbappé en conférence de presse @Maxppp

France-Azerbaïdjan est le premier match du rassemblement d’octobre pour les Bleus, qui se déplaceront ensuite en Islande. Ce premier adversaire, qui se présentera vendredi soir au Parc des Princes, devrait représenter une belle occasion d’améliorer les statistiques des attaquants, et notamment de Kylian Mbappé, qui chasse le record d’Olivier Giroud avec la sélection. En conférence de presse, Mbappé a rappelé qu’il pouvait marquer contre n’importe qui.

La suite après cette publicité

« Je ne brise pas de de tabou si je dis je peux enfiler les buts contre n’importe qui. Chaque match a sa vérité. C’est une équipe qui a tenu en échec l’Ukraine, où on ne s’est pas baladé. L’enjeu est plus important qu’enfiler des buts même si on ne va pas s’en priver », a ainsi déclaré. Une nouvelle punchline qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier