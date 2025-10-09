EdF : la nouvelle punchline de Kylian Mbappé

France-Azerbaïdjan est le premier match du rassemblement d’octobre pour les Bleus, qui se déplaceront ensuite en Islande. Ce premier adversaire, qui se présentera vendredi soir au Parc des Princes, devrait représenter une belle occasion d’améliorer les statistiques des attaquants, et notamment de Kylian Mbappé, qui chasse le record d’Olivier Giroud avec la sélection. En conférence de presse, Mbappé a rappelé qu’il pouvait marquer contre n’importe qui.

« Je ne brise pas de de tabou si je dis je peux enfiler les buts contre n’importe qui. Chaque match a sa vérité. C’est une équipe qui a tenu en échec l’Ukraine, où on ne s’est pas baladé. L’enjeu est plus important qu’enfiler des buts même si on ne va pas s’en priver », a ainsi déclaré. Une nouvelle punchline qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.