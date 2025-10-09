Equipe de France, Real Madrid : Kylian Mbappé dévoile les secrets de son grand retour en forme

Le Kylian Mbappé Nouveau est arrivé ! Après des premiers mois compliqués du côté du Real Madrid, malgré des statistiques toujours aussi impressionnantes (44 buts et 5 passes décisives en 59 matchs toutes compétitions confondues) et des titres individuels comme celui de Pichichi en Liga, l’attaquant des Bleus semble avoir trouvé sa plénitude en Espagne. L’entame d’un nouveau cycle avec un changement d’entraîneur, une place de leader d’attaque et une adaptation complétée… la star a dévoilé les dessous de son retour en forme.

«Il y a une nouvelle saison, on a pu se reposer, avoir des vacances, j’ai pu bien me préparer, entame-t-il en conférence de presse avec l’équipe de France à la veille d’affronter l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (20h45). J’ai bien attaqué la saison. C’est un peu prématuré, ce n’est que le début. J’ai mis tous les ingrédients pour bien la débuter. On commence à comprendre ce que le coach attend de nous. Ici en sélection, on a été sérieux sur les deux premiers matchs. Je suis dans les bonnes dispositions mais je travaille pour faire mieux.»

«Je me suis bien adapté à Madrid, je suis un peu plus tranquille là-bas»

Le passage à la nouvelle saison lui a fait beaucoup de bien. Il a pu tourner la page d’une première année compliquée pour tout un club. Depuis la reprise, il a déjà frappé à 14 reprises, dont 5 rien qu’en Ligue des Champions, en 10 matchs seulement avec son club. Sur le terrain avec le Real Madrid, il est mieux connecté à ses coéquipiers, Arda Güler derrière lui notamment, ou encore Vinicius sur le côté gauche. «J’ai une grande liberté sur le front de l’attaque. Je suis plus axial. Ça permet d’élargir mon panel de joueur et d’être plus complet, d’avoir plus d’une corde à mon arc.»

Le changement de pays aussi a eu un impact. Il le reconnaît. Son quotidien est moins intense en Espagne qu’en France. «Je me suis bien adapté à Madrid, je suis un peu plus tranquille là-bas. Ce n’est pas une attaque envers la France. Le cadre de vie est différent, c’est moins speed qu’à Paris, assure-t-il la voix posée. Ça fait partie de l’évolution d’un homme et d’un joueur. J’ai réussi à bien me remettre la tête et les jambes à l’endroit». Une déclaration sincère sur sa vie privée et assez rare de sa part, lui dont la pression glisse sur ses épaules depuis le début de sa carrière. Presque toute la pression.