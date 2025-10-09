Menu Rechercher
Commenter 2
MLS

L’Inter Miami et l’Argentine négocient pour Lionel Messi

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Lionel Messi reste l’incertitude majeure pour les prochains matchs amicaux de l’équipe nationale argentine, prévue contre le Venezuela et Porto Rico. Bien qu’il ait été convoqué par Scaloni, la participation du numéro 10 n’est pas garantie, alors que l’Inter Miami, son club actuel, souhaite le préserver pour des rencontres importantes de MLS, notamment contre Atlanta United. Selon AS USA Latino, des discussions sont en cours entre le club et la fédération argentine afin de déterminer si Messi pourra être libéré pour jouer en club plutôt que pour les matchs amicaux.

La suite après cette publicité

De son côté, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a confirmé qu’il ne voulait prendre aucun risque avec Messi lors de ces rencontres amicales. « Ce sont des matchs amicaux, donc je ne veux prendre aucun risque », a-t-il déclaré. L’Argentine pourrait donc se passer de sa star contre le Venezuela, tout en cherchant un accord avec l’Inter Miami pour qu’il participe au second match contre Porto Rico, prévu le 14 octobre, permettant ainsi à Messi de préserver sa condition physique pour la MLS.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Argentine
Lionel Messi
Lionel Scaloni

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
Lionel Scaloni Lionel Scaloni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier