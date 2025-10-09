L’Inter Miami et l’Argentine négocient pour Lionel Messi

Lionel Messi reste l’incertitude majeure pour les prochains matchs amicaux de l’équipe nationale argentine, prévue contre le Venezuela et Porto Rico. Bien qu’il ait été convoqué par Scaloni, la participation du numéro 10 n’est pas garantie, alors que l’Inter Miami, son club actuel, souhaite le préserver pour des rencontres importantes de MLS, notamment contre Atlanta United. Selon AS USA Latino, des discussions sont en cours entre le club et la fédération argentine afin de déterminer si Messi pourra être libéré pour jouer en club plutôt que pour les matchs amicaux.

La suite après cette publicité

De son côté, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a confirmé qu’il ne voulait prendre aucun risque avec Messi lors de ces rencontres amicales. « Ce sont des matchs amicaux, donc je ne veux prendre aucun risque », a-t-il déclaré. L’Argentine pourrait donc se passer de sa star contre le Venezuela, tout en cherchant un accord avec l’Inter Miami pour qu’il participe au second match contre Porto Rico, prévu le 14 octobre, permettant ainsi à Messi de préserver sa condition physique pour la MLS.