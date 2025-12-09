MLS : Lionel Messi élu MVP de la saison

Grâce à sa victoire sur Vancouver (3-1) en finale de la MLS Cup, l’Inter Miami a remporté son tout premier titre de champion des États-Unis. Un sacre auquel a grandement contribué Lionel Messi (38 ans), double passeur décisif lors de cette ultime rencontre de la saison.

L’Argentin a inscrit 29 buts et délivré 16 passes décisives en 28 matchs de saison régulière avant de finir sur six buts et sept passes décisives en six matches de playoffs. Autant de performances XXL qui lui valent de remporter le titre de meilleur joueur de la saison en MLS, ce mardi. La Pulga se succède ainsi à elle-même après son sacre en 2024.