Menu Rechercher
Commenter 8
Officiel MLS

MLS : Lionel Messi élu MVP de la saison

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp

Grâce à sa victoire sur Vancouver (3-1) en finale de la MLS Cup, l’Inter Miami a remporté son tout premier titre de champion des États-Unis. Un sacre auquel a grandement contribué Lionel Messi (38 ans), double passeur décisif lors de cette ultime rencontre de la saison.

La suite après cette publicité
Major League Soccer
The trophies just keep coming for Leo. 🏆

After a regular season to remember, Messi is the 2025 MLS MVP.
Voir sur X

L’Argentin a inscrit 29 buts et délivré 16 passes décisives en 28 matchs de saison régulière avant de finir sur six buts et sept passes décisives en six matches de playoffs. Autant de performances XXL qui lui valent de remporter le titre de meilleur joueur de la saison en MLS, ce mardi. La Pulga se succède ainsi à elle-même après son sacre en 2024.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier