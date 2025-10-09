Les révélations osées d’une influenceuse brésilienne sur Vinicius Junior

S’il reste sur un doublé contre Villarreal (3-1) qui lui a permis de reprendre pas mal de confiance, l’ailier brésilien Vinicius Junior (25 ans) a connu des moments assez compliqués en ce début de saison. Hors des terrains, l’international auriverde fait aussi face à une sacrée polémique. L’influenceuse brésilienne Anna Silva avait été invité par le joueur du Real Madrid pour le voir. Ce dernier lui aurait aussi demandé à plusieurs reprises de lui envoyer des vidéos sensuelles, ce qu’elle a refusé. Elle a partagé cela au site Portal Leo Dias : «Vinicius ne pense qu’au sexe, il m’envoyait des photos de ses parties génitales. Je n’aime pas les gens qui me parlent sans arrêt de chose cochonnes. Il n’arrive pas à tenir une conversation, il ne parle que de sexe. Il continuait de m’envoyer des nudes. Il voulait du sexe et rien d’autre.»

Elle a également dévoilé un enregistrement audio qu’elle avait envoyé au joueur. «Je vais être tout à fait honnête avec toi. Je ne sais pas à quel genre de femmes tu as l’habitude de faire affaire. Je pense que beaucoup de filles font ce que tu veux parce que tu es Vinícius Júnior. Je comprends ta position ; je sais que tu es très célèbre. Mais je ne vais pas me soumettre à tes désirs parce que je ne me sens pas assez valorisée pour ça. Si tu aimes tant les vidéos, va voir les OnlyFans d’autres femmes. Je ne vais pas t’envoyer de vidéos pour te satisfaire, pour te détendre. Quand on a parlé du voyage, tu n’as même pas pris la peine de voir comment j’allais ; tu ne m’as pas envoyé de messages de la journée. Tu as passé des jours sans me parler… […] Je ne suis pas le genre de femme à satisfaire les désirs d’hommes qui ne sont pas gentils avec moi. Si tu es habituée aux vidéos des autres, tant mieux. Mais je ne vais pas faire ça ; tu ne méritais pas mes vidéos. Au contraire, tu ne m’envoies des messages que lorsque… Tu veux une vidéo. Et pour moi, c’est déjà de la folie. Je sais que tu n’es probablement pas habituée à entendre la vérité, mais je ne peux pas trahir ma vérité. Je ne veux pas perdre l’admiration que j’ai pour toi en tant qu’athlète», a-t-elle déclaré. Un message auquel Vinicius Junior a répondu en s’excusant : «je comprends parfaitement. Je m’excuse sincèrement. Nous avons mal commencé et j’espère que les choses s’amélioreront. L’amitié et le respect priment sur tout»