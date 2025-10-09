Menu Rechercher
Real Madrid : les mots forts de Mastantuono sur Kylian Mbappé

Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Présent avec l’Argentine pendant cette trêve internationale, Franco Mastantuono s’est exprimé sur ses débuts au Real Madrid, et notamment sur sa relation avec le Français Kylian Mbappé, qu’il encense autant pour ses qualités de joueur que pour son attitude humaine. Il précise cependant qu’il évite de lui rappeler un certain souvenir douloureux.

«Kylian Mbappé ? Il m’a très bien accueilli. C’est un joueur incroyable et un type vraiment sympa qui me traite très bien. Si je lui ai parlé de la finale ? Non. Mais on parle beaucoup de football dans le vestiaire du Real Madrid», a déclaré la jeune pépite de 18 ans dans un entretien à ESPN.

