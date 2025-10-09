Kylian Mbappé lâche ses vérités sur sa relation avec Vini Jr

Dimanche soir, Movistar+ va diffuser une longue interview de Kylian Mbappé. Interrogé par Jorge Valdano, le Français de 26 ans va passer plusieurs sujets en revue. En attendant la diffusion de cet entretien, Movistar+ a diffusé un premier extrait dans lequel le capitaine des Bleus parle de sa relation avec Vinicius Junior (25 ans). Un joueur avec lequel il s’entend très bien contrairement à ce qui peut être dit dans la presse. Ses propos sont relayés par AS.

La suite après cette publicité

«Deux joueurs célèbres de la même équipe font vendre beaucoup de choses. J’ai une très bonne relation avec Vinicius. Cette année, c’est beaucoup mieux, on a appris à mieux se connaître. C’est un excellent joueur et une personne formidable. On sait que l’on parle de nous pour tout et n’importe quoi, mais nous partageons le même objectif : aider le Real Madrid à remporter des titres. Je pense que si nous voulons gagner des titres, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et aider toute l’équipe.» Valdano a ensuite dit à KM10 qu’il adorait sa façon de banaliser ce qui pour beaucoup peut être un gros problème. L’ancien du PSG a répondu : « je normalise ça, car le jour où j’aurai un problème grave, ce qui, je l’espère, n’arrivera jamais, je leur dirai que c’est grave. Et les gens m’écouteront et comprendront que je pense que c’est grave. Ce n’est pas grave. Dans la vie d’un footballeur célèbre ou d’un joueur du Real Madrid, ce n’est pas grave.» Le message est passé.