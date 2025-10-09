Menu Rechercher
La maison de Vinicius a pris feu !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Vinicius Jr @Maxppp

Décidément, quand rien ne va… Régulièrement critiqué du côté du Real Madrid pour des prestations pas toujours abouties, Vinicius n’est pas épargné par les coups du sort. Comme révélé par Marca, sa maison madrilène a pris feu ce jeudi matin. L’incendie se serait déclaré dans le sauna du sous-sol en raison d’une panne électrique.

La pièce aurait été entièrement détruite mais les pompiers qui sont intervenus sur place ont réussi à vite stopper la propagation. Beaucoup de fumée à déplorer mais le reste de la maison a visiblement été sauvé. Le joueur n’était pas présent sur place, puisqu’il se trouve avec la sélection nationale du Brésil du côté de Séoul.

Pub. le - MAJ le
