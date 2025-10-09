Barça : Joan Laporta recadre Frenkie de Jong

«Je n’apprécie pas qu’on y aille et je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas juste pour la compétition. Je n’aime pas ça et je ne pense pas que ce soit bien pour les joueurs.» Interrogé sur la tenue du match Villarreal-FC Barcelone à Miami, Frenkie de Jong n’avait pas hésité à critiquer publiquement la délocalisation de ce match. Ce jeudi, alors qu’il se trouve à Rome pour le congrès de l’EFC (European Football Clubs), Joan Laporta a répondu à son joueur. Le président blaugrana s’est montré courtois envers le Batave, mais il a tenu à lui rappeler qui était le patron.

« Le match aura lieu. L’UEFA et LaLiga l’ont accepté, et nous jouerons là où ils nous diront de jouer. S’ils nous disent Miami, nous irons jouer à Miami. Je le respecte (de Jong), mais le club jouera là où LaLiga le dira, et nous irons à Miami. Si nous avons soutenu cette idée, c’est parce que pour nous, c’est un marché important. Lors des tournées estivales, nous avons conclu une série d’accords que ce match nous permettra d’approfondir. Et nous avons un bureau là-bas, que nous avons transféré de New York à Miami, pour vendre la marque Barça. » Le message est passé.