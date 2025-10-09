Menu Rechercher
Barça : Wojciech Szczesny encense le PSG

Wojciech Szczęsny avec le FC Barcelone @Maxppp

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2 à 1 face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Titulaire dans les cages blaugranas en l’absence de Joan Garcia, Wojciech Szczesny (35 ans) est revenu sur le choc face aux champions d’Europe et sur la défaite contre le Séville FC quelques jours plus tard, lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo.

«C’étaient deux matchs complètement différents. Le PSG était meilleur que nous, plus précis, plus frais et très bon tactiquement. On n’aime pas ça, ça fait mal, mais il faut accepter le résultat contre le PSG. En revanche, à Séville, on n’a pas donné 100 %, la première mi-temps a été terrible, un match terrible, ça peut arriver. C’est un peu inquiétant, mais il faut comprendre que cette saison ne sera pas facile, qu’il faut rester concentrés et que si on ne donne pas 100 %, on peut se faire avoir. On doit faire beaucoup mieux.» Même diminué, Paris était trop fort selon le Polonais.

