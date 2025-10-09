Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : l’Algérie se qualifie après avoir surclassé la Somalie

Finir le travail. Voilà la mission qui attendait l’Algérie ce jeudi dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique. Un simple succès en Somalie et les hommes de Vladimir Petkovic validaient officiellement leur ticket pour le Mondial 2026. Le sélectionneur alignait une équipe légèrement remaniée pour ce qui semblait être une formalité pour son équipe face à l’une des formations les plus faibles du continent en ce moment (un seul point pris en 8 matchs).

On retrouvait donc Mandi et Bensebaini en charnière centrale, Bentaleb au milieu avec Boudaoui ou encore un trio offensif composé de Marhez, Bounedjah et Amoura. Pas de trace de Luca Zidane en revanche, la nouvelle attraction de la sélection, lui qui a été appelé pour la première fois par l’Algérie, dont il vient de prendre la nationalité sportive. C’est bien Alexis Guendouz qui gardait le but durant une soirée où il n’a pas presque rien eu à faire.

Doublé pour Amoura, premier but en sélection depuis 1 an pour Marhez

Il faut dire que l’Algérie a pris le match par le bon bout en ouvrant le score sur sa première situation, un déboulé de Mahrez côté droit que reprenait Amoura (0-1, 6e). Dans la foulée, Bounedjah manquait le but du break (10e), frappant même sur le poteau (18e), avant que Marhez ne signe son premier but en sélection depuis un an (0-2, 19e). Les Fennecs avaient fait le plus dur mais ils maintenaient la pression avec de nouvelles munitions gâchées par Bounedjah (28e, 33e).

Le rythme retombait légèrement aux abords de la pause avant de repartir de plus belle au retour des vestiaires. Encore une fois, le duo Marhez-Amoura tournait à plein régime avec le centre précis du capitaine pour la tête croisée de l’attaquant (0-3, 57e). Petkovic a pu profiter de la large avance de son équipe pour faire entrer Belaïli, chouchou du public d’Oran enivré lors de ce numéro de soliste (88e), Gouiri, qui s’est procuré une belle situation (71e) ou encore Benzia. Pas Zidane, qui attendra avant de faire ses débuts en sélection mais, après l’Égypte hier, l’Algérie sera elle aussi du Mondial.

Les résultats des matchs de 18h :

Groupe G :

Somalie 0 - 3 Algérie : Amoura (6e, 57e), Marhez (19e)

Mozambique 1 - 2 Guinée : Reinilo (18e) ; Traoré (2e, 59e)

Botswana 0 - 1 Ouganda : Ssemugabi (54e)

Groupe H :

Libéria 3 - 1 Namibie : Kosiah (sp 3e), Bah (9e), Ledlum (81e) ; Ndeunyema (87e)

Malawi - Guinée Equatoriale : match reporté