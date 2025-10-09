Barça : Laporta évoque le comportement problématique du père de Lamine Yamal

Joan Laporta a de nouveau pris la défense de Lamine Yamal face aux critiques qui pèsent sur le jeune attaquant du Barça. Dans une interview à El Chiringuito, le président blaugrana a insisté sur le talent et la maturité du joueur : « Lamine est un génie. Il faut le soutenir, lui prodiguer les meilleurs conseils, mais il est déjà bien plus mature qu’un jeune de son âge grâce à ce qu’il a vécu. Cette célébrité peut le submerger, mais il la gère très bien. Il a 18 ans, il s’entraîne tous les jours. Il est discipliné malgré sa douleur à l’aine et suit scrupuleusement les consignes du club pour progresser. Il faut le soigner ».

Le président du Barça a également reconnu que le rôle très médiatique du père du joueur, Mounir Nasraoui, estimant que sa passion pouvait compliquer les choses : « le père de Lamine est extrêmement passionné et nous devons tenir compte du fait que son fils a 18 ans, que tout ça leur est arrivé très tôt et que ça les dépasse un peu ». Enfin, Joan Laporta aussi abordé le fait que Yamal pourrait faire des erreurs, mais que cela restait normal pour son âge : « il fera des erreurs comme tout le monde, et peut-être plus, car il est si jeune. C’est un jeune qui se fait aimer ».