Barça : le père de Lamine Yamal répond aux haters

Proche de son fils qu’il défend régulièrement sur les réseaux sociaux, Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal s’est récemment fait remarquer lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Alors que son fils a terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé, il avait notamment entonné «Lamine, pour le meilleur et pour le pire» quand Ronaldinho allait annoncer la victoire d’Ousmane Dembélé. Après la cérémonie, il avait fulminé du résultat final : «je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici.»

La suite après cette publicité

Un comportement qui a posé question et qui pourrait nuire à l’image de son fils. Après quelques semaines où il a été moins présent médiatiquement, Mounir Nasraoui a fait de nouveau le buzz sur les réseaux sociaux en s’exprimant envers "les haters" de Lamine Yamal et a affiché son soutien envers son fils. «Lamine, depuis sa naissance, son père lui dit : "Lamine pour le meilleur et pour le pire". C’est une phrase qu’on répète tout le temps. Je soutiens mon fils, je suis avec lui parce que je suis son père. Quand je quitterai ce monde, il se souviendra toujours de moi», a déclaré celui qui est surnommé Hustle Hard avant de poursuivre : «je suis né pour mourir, pas pour être le chien de qui que ce soit. Je n’ai besoin de personne, juste de la bénédiction de ma mère.» Il a ensuite révélé pour se justifier le nombre de vues qu’il a eues sur ses réseaux sociaux : 368 847 372.