OM : Jérôme Rothen fracasse Roberto De Zerbi

Jérôme Rothen sort la sulfateuse. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ex-international tricolore n’a pas épargné Roberto De Zerbi au sujet d’Adrien Rabiot. Il reproche à l’entraîneur italien d’avoir changé son fusil d’épaule suite à la bagarre du Français avec Jonathan Rowe. Pour rappel, De Zerbi avait déclaré après le départ de Rabiot : «ça nous a fait du bien». Un discours teinté d’incohérences pour Rothen, qui rappelle que le coach de l’OM a tendu la main pour que Rabiot reste.

«La classe ne s’achète pas… Il avait l’occasion d’être classe. L’année dernière, il parlait du professionnalisme et la personnalité de Rabiot, mais aussi de son caractère. Il aimait l’homme qu’il était, donc comment tu peux passer d’un mec que tu idolâtres quasiment, à dire "c’est un mal pour un bien, l’équipe est plus forte aujourd’hui" ? Tu expliques que l’équipe s’est améliorée sous prétexte qu’il y a eu cette bagarre et ce manque de respect ? Moi je suis abasoaurdi.»