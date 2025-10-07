Adrien Rabiot balance de nouvelles révélations sur son départ forcé de l’OM

Adrien Rabiot n’a pas mis longtemps pour rebondir. Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain a trouvé une porte de sortie à l’AC Milan. Une formation qu’il n’a pas hésité à rejoindre en raison de la présence de nombreux Français (Maignan, Nkunku) et surtout de Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus. Après un long silence, le joueur de 30 ans a enfin accepté de sortir du silence pour évoquer la fin amère de son aventure à Marseille. Cependant, s’il a fait part de son incompréhension, Rabiot n’a pas spécialement voulu mettre de l’huile sur le feu.

«Je n’ai pas compris non plus. Je ne peux pas expliquer quoique ce soit. Ce qui est fait est fait. Ce qui était important, c’est que mes coéquipiers sachent ce qu’il s’est passé, qu’ils connaissent la vérité. Les supporters ont toujours été derrière moi. Je reçois beaucoup de messages de supporters de l’OM. C’est pour ça que j’ai fait ce message sur les réseaux. Ça me tenait à cœur. Je suis quelqu’un de positif», a-t-il déclaré au micro de RTL, avant d’évoquer les rumeurs sur son manque de professionnalisme lors de ses dernières semaines sur la Canebière.

«C’est surtout de l’incompréhension. Une forme de trahison quelque part.»

Pour rappel, Rabiot avait été accusé d’être moins investi et d’avoir multiplié les infractions au code de conduite interne de l’OM. «Ce qui m’importe, c’est qu’on ne mente pas à mon sujet. Qu’on ne dise pas la personne que je ne suis pas. J’ai toujours été investi, respectueux. Je ne veux pas qu’on mente à ce sujet. Je n’ai pas envie d’alimenter la polémique, ça ne fera pas avancer les choses. On ne peut pas me le reprocher (son manque d’investissement), je l’ai montré la saison dernière. (…) Je n’ai jamais été quelqu’un d’ultra violent, je ne veux pas qu’on emploie les mauvais mots à mon sujet. C’est le football, c’est la vie, il faut aller de l’avant. C’est ce que j’ai fait».

Droit dans ses bottes, Rabiot a ensuite confié qu’il ne regrettait pas d’avoir signé à l’OM malgré cette affaire de bagarre, même s’il a tout de même parlé de trahison. «Je suis ultra content de mon aventure à Marseille, des gens que j’ai pu rencontrer. J’ai pris beaucoup de plaisir lors de cette saison. J’y ai participé grandement (au retour de l’OM en Ligue des Champions). J’en garde de très bons souvenirs, c’est simplement cette fin qui est amère. C’est surtout de l’incompréhension. Une forme de trahison quelque part. J’étais très heureux, c’était une expérience incroyable. C’était une super expérience, je suis heureux de l’avoir vécu. Ce sont des gens passionnés. Ça fait partie de ma carrière, de mon parcours». Le message est passé.