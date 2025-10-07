Ligue 1+ : De Tavernost annonce une future hausse du prix de l’abonnement

Les débuts de Ligue 1+ sont pour le moment satisfaisant. La nouvelle chaîne créée par la LFP pour diffuser le championnat de France a déjà atteint ses premiers objectifs en terme d’abonnements avec 1 million de personnes déjà touchées dès la 4e journée. Après les déboires de Mediapro, Amazon Prime puis DAZN, Ligue 1+ a misé sur des offres alléchantes pour le public, et ça marche. Cela ne pourrait pas durer en revanche, l’idée étant d’attirer le chaland avant de le fidéliser.

«S’il y a neuf matchs (Ligue 1+ en détient actuellement 8, la 9e rencontre par journée était diffusée par beIN Sports jusqu’à la fin de la saison, ndlr), ce ne sera pas le même prix, ça, c’est sûr. Il y aura une montée en puissance du prix», a annoncé ce mardi Nicolas De Tavernost durant l’événement "Demain Le Sport". «Dans le 'business plan’ établi par LFP Media, la chaîne vise 1,15 million d’abonnés à la fin de cette première saison. Nous avons fait 1,026 million d’abonnés à la fin de la quatrième journée. Nous reverrons au fur et à mesure avec les clubs si cet objectif est dépassé» poursuit le directeur général de LFP Media. Il explique cependant que des tarifs préférentiels seront toujours proposées, à l’image de l’offre à 9,99 euros par mois pour les - de 26 ans.