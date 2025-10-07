Leeds : ça vire déjà au cauchemar pour Lucas Perri

Challenge accepté. Cet été, la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a dû se creuser les méninges pour trouver un nouveau gardien capable de succéder à Lucas Perri. Mais les Gones semblent avoir trouvé leur bonheur avec Dominik Greif et Rémy Descamps, qui a démontré qu’il a les qualités pour être finalement plus qu’un numéro 2. Une nouvelle qui a de quoi soulager les pensionnaires du Groupama Stadium, dont le seul regret est peut-être de ne pas avoir vendu Perri au prix espéré. En effet, le Brésilien a été cédé à Leeds pour 16 M€. Un montant auquel « pourra s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel transfert » comme l’a précisé l’écurie dirigée par Michele Kang.

Mais ce n’est pas trahir un secret que de dire que les Rhodaniens voulaient initialement récupérer au moins 30 M€ sur cette vente. Ils en ont eu un petit peu plus de la moitié pour l’international auriverde. Les Peacocks ont profité du fait que l’OL devait renflouer ses caisses pour négocier à la baisse et s’offrir ainsi le gardien âgé de 27 ans. Après avoir fait ses adieux à Lyon, l’ancien joueur de Botafogo s’est ainsi envolé pour l’Angleterre à la fin du mois de juillet. Un rêve devenu réalité pour lui. « Je me sens incroyablement bien. C’est formidable d’être ici. C’est vraiment important pour moi. Je tiens à vous remercier pour la confiance et l’accueil chaleureux que tout le monde m’a réservé. C’est incroyable, un rêve devenu réalité », a-t-il avoué sur le site officiel du club anglais.

Perri se fait beaucoup critiquer

Il a ajouté : « quand j’ai entendu pour la première fois que cet intérêt pouvait devenir sérieux et se concrétiser, j’ai commencé à chercher des vidéos du stade, de l’ambiance, des matches, des moments forts des matches, donc c’était un moment vraiment excitant pour moi. J’étais vraiment ravi de l’intérêt du club et, par la suite, tout s’est arrangé, les clubs ont accepté et c’était vraiment agréable. C’était incroyable de signer ici et je suis très, très heureux. » Impatient de se frotter au plus haut niveau en Premier League, il a débuté parfaitement avec un clean-sheet lors de la victoire 1 à 0 face à Everton le 18 août dernier. Le Yorkshire Evening Post lui avait d’ailleurs donné un 7,5/10.

« Il n’a pas eu beaucoup de travail en première période, où son jeu au pied n’a pas été optimal. Mais il a réalisé un arrêt important après la pause et a fait de très bons débuts pour le nouveau gardien. » La semaine suivante, les commentaires n’étaient plus aussi positifs après la raclée 5 à 0 face à Arsenal. Pour le YEP, Perri, qui a obtenu un 4, a manqué d’autorité et son jeu au pied n’a pas rassuré. Le média anglais n’était pas le seul à ne pas être convaincu. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Jamie Carragher a eu de gros doutes sur lui. « J’ai le sentiment qu’à chaque fois que le gardien a le ballon dans ses pieds, quelque chose peut arriver. J’ai presque l’impression qu’il prend un peu trop de temps, un temps fou. Il laisse les adversaires s’approcher un peu trop de lui. Certainement trop près pour que je puisse me sentir rassuré et je ne suis même pas un fan de Leeds. »

Le Brésilien n’était pas la priorité du coach

Même son de cloche du côté de Gabriel Agbonlahor dans les colonnes de TalkSPORT. « J’ai vu Leeds contre Arsenal, ils étaient très mauvais. Je sais que c’est Arsenal. Mais je pense que sur tout le terrain – défensivement, je ne suis pas sûr du gardien, offensivement – Leeds va certainement perdre du terrain. » Après les nombreuses critiques dont sa recrue estivale a fait l’objet, notamment de la part de fans de Leeds qui voulaient un retour d’Illan Meslier dans les buts ; Daniel Farke, le coach des Peacocks l’a défendu tant bien que mal. « Lucas est arrivé blessé. Deux clean sheets, c’est toujours bien. Nous savons qu’il peut progresser au jeu au pied. » Pourtant, ce n’était pas forcément le joueur qu’il voulait puisque certains médias anglais ont assuré que sa priorité était Alexander Nubel.

Mais ce n’était pas celle de son club, qui préférait Perri. Sur le banc lors du 2e tour de Carabao Cup face à Sheffield Wednesday le 26 août (défaite 4 à 1, après t.a.b), le Brésilien, qui a été rhabillé pour l’hiver, a ensuite retrouvé le onze de départ à l’occasion du match face à Newcastle le 30 août dernier. Il a bien répondu et a réalisé un nouveau clean sheet lors du nul 0-0. Il a été salué par le Yorkshire Evening Post, qui lui a donné un 7. « Quelques coups de pied capricieux en première mi-temps, mais une défense solide. Il a su faire les arrêts nécessaires », pouvait-on lire en commentaires. Mais le bonheur de Perri a été de courte durée puisqu’il s’est blessé à l’entraînement au début du mois de septembre. Un coup dur pour le gardien qui voulait trouver ses marques au plus vite.

Sa doublure lui fait de l’ombre

Victime d’une élongation musculaire, l’ancien portier de l’OL (3 matches, 270 minutes jouées, 5 buts encaissés, 2 clean sheets) a manqué 4 rencontres (contre Fulham, Wolverhampton, Bournemouth et Tottenham). En son absence, c’est Karl Darlow qui est le gardien des Peacocks. Ce dernier a encaissé 6 buts et n’a pas réalisé de clean sheet lors des 4 rencontres auxquelles il a pris part (1 victoire, 1 nul et 2 défaites). Mais certains ont apprécié son jeu à l’image de Dominic Matteo, ancien joueur de Leeds. « Les gardiens ont un caractère différent et sont différents. Et c’est difficile pour eux. Mais je pense que ce qu’on remarque chez Darlow, c’est qu’il est très équilibré dans son jeu. »

Il a ajouté : « vous gagnez en confiance lorsque le gardien vient et fait ce qu’il doit faire ; c’est son travail de venir et de le faire, et aujourd’hui, il a encore été excellent. Il mérite également de faire partie de cette équipe, et je pense qu’il serait difficile de l’en sortir en raison de la façon dont il joue. » Jounaliste pour la BBC, Adam Pope est du même avis. « Je pense qu’il [Darlow] n’a pas eu de chance de débuter la saison [dans le onze de départ]. Je pense donc qu’il devrait conserver sa place au vu de ses deux dernières performances, il a été très bon. » Dans les colonnes de The Athletic, le journaliste Beren Cross a aussi choisi son camp.

L’ancien de l’OL va devoir se battre pour sa place

« Perri contre Darlow est un débat intéressant. Je dirais qu’il est désormais évident qu’il ne faut pas laisser Darlow de côté. Je pense qu’il a largement contribué lors des matches jusqu’à présent, mais ce sera à nouveau un débat récurrent. » De son côté, Salim Baungally, journaliste spécialiste du football anglais, estime que Perri n’a pas de souci à se faire. « Darlow est un remplaçant. Il n’est plus tout jeune. C’est un Gallois qui a sa petite carrière en Angleterre, surtout en deuxième division. Donc, Lucas Perri n’a aucun souci à se faire avec lui. Il essaye de faire le job, mais il y a un écart entre Perri et Darlow. Il n’y a aucune inquiétude à avoir pour l’ancien Lyonnais. Perri est blessé depuis mal de journées. »

Il poursuit : « mais sur ce qu’il a pu faire, il n’a pas été totalement ridicule, même s’il y a eu cette défaite 5 à 0 face à Arsenal. Il n’a pas été mauvais contre Everton. Après, c’est trop tôt encore pour avoir un avis sur lui, même si le jeu de Leeds fait qu’on lui demande de jouer, d’être vu et il le sera. Le souci, c’est que Leeds va tellement de l’avant et l’assume, que ça fait courir derrière et le met en danger. On verra quand Perri reviendra de blessure, mais pour le moment, c’est dur de se positionner clairement le concernant. Il a donné une bonne impression sur certains matches et il a aussi encaissé 5 buts contre Arsenal. » Déjà sous pression, Lucas Perri travaille d’arrache-pied pour se remettre de sa blessure et retrouver les terrains au plus vite. La semaine dernière, son entraîneur a donné de ses nouvelles : « Lucas Perri a repris l’entraînement collectif, mais il est trop tôt pour le faire participer à ce match (contre Tottenham le week-end dernier, ndlr). Je l’attends après la trêve.» Le rendez-vous est pris pour Lucas Perri, qui va devoir mettre les bouchées doubles pour retrouver sa place.