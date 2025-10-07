Un gardien de 82 ans joue en 7e division italienne

Sacrée performance de la part de Lamberto Boranga. Ancien gardien de but professionnel ayant disputé 112 matches de Serie A dans les années 1960 et 1970, il avait joué pour Pérouse, la Fiorentina, la Reggiana, Brescia, Cesena ou encore Parme, des clubs historiques du football italien. Il avait d’ailleurs été le coéquipier de Carlo Ancelotti à Parme. Par la suite après une carrière professionnelle achevée à 42 ans, il a débuté une carrière en athlétisme dans les catégories vétérans en saut en longueur, triple saut et saut en hauteur. En 2009, alors qu’il avait 67 ans, il a été champion du monde dans la catégorie des + de 65 ans en saut en longueur avec un bond à 5,03 mètres. En grande forme physique pour son âge, il avait repris le football amateur jusqu’en 2020.

La suite après cette publicité

En août dernier, il avait annoncé sortir de sa retraite à 82 ans pour jouer avec le club de Trevana d’ici octobre. Un pari qu’il a réussi à tenir. Titulaire contre Foligno en 7e division italienne, le gardien de but a certes perdu 10-0 et encaissé 5 buts avant d’être remplacé par Maurizio Rossi (26 ans) qui aurait pu être son petit-fils. Néanmoins, l’essentiel est ailleurs pour celui qui a jugé sa performance après la rencontre : «j’ai commis deux erreurs. Mais j’ai réalisé trois ou quatre bons arrêts.»