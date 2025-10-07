Menu Rechercher
Adrien Rabiot réagit aux sifflets du Parc des Princes

Le 9 septembre dernier, l’équipe de France affrontait l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre dont se souviendra Adrien Rabiot. Les Bleus jouaient en effet au Parc des Princes et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été sifflé à chaque prise de balle. Des huées qui n’ont pas dérangé le milieu de terrain de 30 ans.

«Non, j’aime au contraire. Je préfère aller dans les stades et être sifflé et avoir le public à dos. Même en club, dans un stade où c’est hostile, ça me plait. Mais quand on représente l’équipe de France, on devrait avoir tous les supporters français derrière notre équipe et pas divisés. C’est sûr que c’est triste à voir, mais pour l’image du foot en général. Mais ça ne m’affecte pas du tout, je suis content de faire ce que je fais», a-t-il déclaré au micro de RTL.

