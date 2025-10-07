Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté absents de l’entraînement des Bleus

Pour le rassemblement de mars, l’Equipe de France s’apprête à affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde. Des rencontres importantes qui pourraient se disputer sans plusieurs cadres. En effet, après la blessure de Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté sont incertains après des blessures respectives à la cheville et aux quadriceps.

Ce mardi, les deux acteurs majeurs des Bleus ont même manqué la séance collective de ce matin. Après avoir signé des autographes auprès des supporters, les deux joueurs n’ont pas disputé et pourraient même rater le match face à l’Azerbaïdjan. La suite du rassemblement est même compromise pour le défenseur de Liverpool d’après les informations de L’Equipe.