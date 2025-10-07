Menu Rechercher
Commenter 3

Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté absents de l’entraînement des Bleus

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mbappé Bleus @Maxppp

Pour le rassemblement de mars, l’Equipe de France s’apprête à affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde. Des rencontres importantes qui pourraient se disputer sans plusieurs cadres. En effet, après la blessure de Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté sont incertains après des blessures respectives à la cheville et aux quadriceps.

La suite après cette publicité

Ce mardi, les deux acteurs majeurs des Bleus ont même manqué la séance collective de ce matin. Après avoir signé des autographes auprès des supporters, les deux joueurs n’ont pas disputé et pourraient même rater le match face à l’Azerbaïdjan. La suite du rassemblement est même compromise pour le défenseur de Liverpool d’après les informations de L’Equipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Kylian Mbappé
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier