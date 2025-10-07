Jérôme Rothen tacle le staff médical de l’équipe de France pour Barcola

Bradley Barcola a quitté le rassemblement de l’équipe de France, remplacé par Florian Thauvin. Un mois après les tensions apparues entre les staffs médicaux du PSG et des Bleus au sujet des blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, un nouvel épisode intervient avec Barcola. Selon son club, le communiqué de la FFF en a trop dit en évoquant une «lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du PSG face à l’Atalanta Bergame». Autrement dit, l’ancien Lyonnais aurait joué blessé ces dernières semaines, raison de son forfait avec les Bleus. Le PSG n’a pas du tout apprécié, publiant à son tour un message prenant «connaissance avec étonnement du communiqué» tricolore. Cette petite guéguerre entre les deux institutions ne plaît pas et montre le manque de communication, notamment entre les deux staffs médicaux, alors qu’ils ont un intérêt commun, et cela agace Jérôme Rothen sur RMC. S’il avait pris la défense de l’équipe de France il y a un mois, cette fois le consultant s’en prend au staff des Bleus.

«Ce fameux communiqué sur le forfait de Bradley Barcola. Quand il y a un souci avec ton club, tu viens le faire constater (à Clairefontaine, ndlr) puis tu rentres à la maison. Il n’y a pas d’histoire de communiqué. Là, on rentre dans les détails. Le staff médical, c’est le même depuis quelques années. Rappelez-vous comment ils ont communiqué sur le forfait de Karim Benzema sur son forfait au Qatar. (…) Ils font des communiqués quand ça les arrange. C’est complètement sournois, s’insurge Rothen sur les ondes de la radio ce mardi. À l’arrivée, ils disent problème chronique. Cela sous-entend qu’il aurait joué blessé. Qu’il ait une petite gêne, ça reste en interne, il y a le secret médical aussi. (…) Là, c’est un petit règlement de compte par rapport à ce qu’il s’est passé lors du dernier rassemblement. Sur le dernier rassemblement avec les blessures de Doué et Dembélé, j’en voulais plus que PSG car c’est vraiment ne pas respecter l’encadrement de l’équipe de France. Maintenant, je tiens le discours inverse. Ce n’est pas normal car le docteur de l’équipe de France, Fréderic Le Gall, il a oublié quelque chose. Dans le passé, il y avait des relations entre les clubs et les sélections, un discours fluide, transparent, mais maintenant ils ne se parlent plus. C’est Dieu le père et ça sort des communiqués qui mettent des difficultés.»