PSG : Ousmane Dembélé va présenter son Ballon d’Or à Évreux

Presque trois semaines après le Ballon d’Or, les festivités ne sont pas encore terminées pour Ousmane Dembélé. En effet, le joueur du Paris Saint-Germain va présenter son trophée doré dans sa ville natale, Évreux (Eure). Le sixième Ballon d’Or français de l’histoire sera reçu « sera bien reçu en mairie ce dimanche à 15 heures pour recevoir la médaille de la Ville et présenter son Ballon d’Or », a annoncé le directeur de cabinet de la Ville, Camille Narancitch, à l’AFP, ce mardi. Il devrait ensuite se rendre au stade Mathieu-Bodmer, où il a entamé le football en 2004.

Une manière de remercier sa ville et son club comme Dembélé avait pu le faire lors de son discours. « Je voudrais aussi remercier ma ville, Évreux, là où j’ai grandi et tapé mon premier ballon de foot. J’essaye d’y retourner quand j’ai du temps libre, ils sont toujours là pour moi », avait-il déclaré le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet (Paris).